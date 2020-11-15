Девушки-пилоты, покорившие Сеть 

Принято считать, что управлять самолетом могут только мужчины. Однако в мире много девушек, которые своим примером доказывают обратное. Они горят небом и восхищают своей смелостью.

"Я хочу летать на самолетах, космических кораблях, летающих дисках …Я хочу быть ближе к облакам, поближе к звездам, солнцу и луне…" — рассказала о своей страсти к полетам пилотесса из Сербии Аман.

Пилот Зои Франклин считает, что процесс пилотирования никак не связан с гендерной спецификой. Хотя многих удивляет и иногда даже пугает мысль о том, что за штурвалом может быть женщина.

Сегодня количество девушек-пилотов значительно меньше, чем мужчин. Они являются редкостью в авиакомпаниях. Так, согласно данным за 2018 год, только 3% от общего количества пилотов в мире — женщины. Однако в последнее время их становится больше. "Рамблер" собрал галерею фото девушек-пилотов.