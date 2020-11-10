Достопримечательности, которых уже нет 

К сожалению, некоторые достопримечательности разрушаются. Иногда это происходит руками человека, а бывает, что силами природы. «Рамблер» расскажет о достопримечательностях, которых уже нет.

Лазурное окно (остров Гозо, Мальта)

Этот каменный мост был одним из самых посещаемых мест на Мальте. Однако в марте 2017 года он обрушился из-за сильных штормов.

Статуи Будды (Бамиан, Афганистан)

Статуи стоящего Будды когда-то были самыми крупными в мире. Они являлись частью долины Бамиан в центральном Афганистане, которая была объектом всемирного наследия в 2003 году. Однако уже тогда этих статуй не было, они были уничтожены талибами

Мост Искусств, (Париж, Франция)

На протяжении долгих лет тысячи пар в знак своей любви вешали на перила моста замок со своими именами. В какой-то момент вес всех этих замков стал составлять более 45 тонн, что могло привести к разрушению моста. И тогда городские власти приняли решение переделать перила таким образом, чтобы больше не было возможности установить на них что-либо.

Хрустальный дворец (Лондон, Англия)

Хрустальный дворец был построен в 1851 году специально для первой Всемирной выставки в лондонском Гайд-парке. Стеклянное здание простояло более 80 лет, однако в 1936 году оно стало жертвой пожара, который полностью разрушил его.