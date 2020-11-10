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Достопримечательности, которых уже нет 

Анастасия Иванова 4 часа назад
К сожалению, некоторые достопримечательности разрушаются.
Лазурное окно (тогда).
1/6  Лазурное окно (тогда).
Фото: depositphotos.com
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Лазурное окно (сейчас).
2/6  Лазурное окно (сейчас).
Фото: depositphotos.com
Статуи Будды (тогда).
3/6  Статуи Будды (тогда).
Фото: wikipedia.org
Мост Искусств (сейчас).
4/6  Мост Искусств (сейчас).
Фото: globallookpress.com
Хрустальный дворец (тогда).
5/6  Хрустальный дворец (тогда).
Фото: wikipedia.org
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Хрустальный дворец (сейчас).
6/6  Хрустальный дворец (сейчас).
Фото: wikipedia.org
К сожалению, некоторые достопримечательности разрушаются. Иногда это происходит руками человека, а бывает, что силами природы. «Рамблер» расскажет о достопримечательностях, которых уже нет.

Лазурное окно (остров Гозо, Мальта)

Этот каменный мост был одним из самых посещаемых мест на Мальте. Однако в марте 2017 года он обрушился из-за сильных штормов.

Статуи Будды (Бамиан, Афганистан)

Статуи стоящего Будды когда-то были самыми крупными в мире. Они являлись частью долины Бамиан в центральном Афганистане, которая была объектом всемирного наследия в 2003 году. Однако уже тогда этих статуй не было, они были уничтожены талибами.

Мост Искусств, (Париж, Франция)

На протяжении долгих лет тысячи пар в знак своей любви вешали на перила моста замок со своими именами. В какой-то момент вес всех этих замков стал составлять более 45 тонн, что могло привести к разрушению моста. И тогда городские власти приняли решение переделать перила таким образом, чтобы больше не было возможности установить на них что-либо.

Хрустальный дворец (Лондон, Англия)

Хрустальный дворец был построен в 1851 году специально для первой Всемирной выставки в лондонском Гайд-парке. Стеклянное здание простояло более 80 лет, однако в 1936 году оно стало жертвой пожара, который полностью разрушил его.
Видео дня. Лыжникам запретили смазывать лыжи
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Заграница , Фото , Талибан
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