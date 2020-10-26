Туристический сезон в Абхазии в этом году начался первого августа. Пустые пляжи заполнились толпами российских туристов, сразу же после того как открылась граница.

Хоть страна и упустила два первых летних месяца, зато бархатный сезон в этом году оказался особенно жарким. 25 градусов тепла и комфортное, не палящее солнце продолжают привлекать туристов из России. В конце октября на улицах и пляжах абхазских городов все еще немало отдыхающих — все пытаются "поймать" последние жаркие деньки.

Конечно, нельзя не заметить красавиц-россиянок среди туристов в Абхазии. "Рамблер" понаблюдал, как девушки отдыхают в солнечной республике в октябре.