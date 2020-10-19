На турецких курортах действуют особые ограничения. Как выяснил "Рамблер", в стране действует масочный режим, а также власти ограничили количество людей в общественном транспорте. Власти попросили людей старше 65 лет не выходить на улицу в определенные часы, но туристов это не касается. Для тех, кто приезжает на отдых из России, правила въезда пока не изменились и составляют стандартную процедуру: заполнение анкеты, проверка симптомов и тест на коронавирус в отдельных случаях.

Однако все эти меры не отпугивают россиян от отдыха в Турции во время пандемии и "второй волны" по всему миру. Количество бронирований после лета, действительно, уменьшилось, но потоки российских туристов, пребывающих в страну не уменьшились.

Среди толп туристов не мало настоящих красавиц — эффектные россиянки ежедневно публикуют свои отпускные фото и делятся отзывами об отдыхе в Сети:

"Я думала в октябре мне будет здесь холодно …

Вы ж знаете какая я мерзлячка?!

Мне надо прям жару..

Но оказалось в Турции очень даже классно в октябре.