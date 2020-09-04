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Заскучавшие по загранице россиянки покоряют Турцию 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Открытие Турции этим летом обрадовало россиян, особенно девушек, не готовых расхаживать по пляжам отечественных курортов. Туристки продолжают ехать на популярный заграничный курорт, несмотря на неудобства из-за ограничительных мер, рост случаев коронавируса в стране и другие препятствия, лишь бы погреться на солнце и искупаться в море. Россиянки отправились, как и раньше, в Бодрум, Анталью, Кемер и другие турецкие города.
Местные мужчины все также восхищаются красотой девушек из России. А они, в свою очередь, совсем не против показать себя, хвастаясь фигурой в купальниках на пляжах. "Рамблер" собрал галерею снимков россиянок на отдыхе в Турции.
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