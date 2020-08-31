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Как и где греют тела русские богачи в коронавирусное лето 

Диана Товсепова 4 часа назад
Коронавирусное лето 2020 запомнится на долго каждому жтелю планету. Заграничные поездки стали для всех россиян невыполнимой миссией, а новости про "открытие границ" интересуют отныне всех.
При том, что многие россияне хлынули на отечественные курорты, отечественные звезды, "золотая молодежь" и просто очень состоятельные люди каким-то образом оказались во всех уголках планеты.
Так, король российской эстрады Филипп Киркоров отправился на родину олимпийских богов, а кумир миллионов женщин Стас Михайлов вдруг оказался в самом "понтовом" европейском царстве. Оказывается, если у тебя есть частный самолет и смекалка, то закрытых границ практически не существует. "Рамблер" разбирался, где отдыхают богатые и знаменитые россияне во время пандемии.
Видео дня. На видео попало крушение яхты с туристами
Заграница , Фото , Филипп Киркоров , Стас Михайлов
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