Коронавирусное лето 2020 запомнится на долго каждому жтелю планету. Заграничные поездки стали для всех россиян невыполнимой миссией, а новости про "открытие границ" интересуют отныне всех.
При том, что многие россияне хлынули на отечественные курорты, отечественные звезды, "золотая молодежь" и просто очень состоятельные люди каким-то образом оказались во всех уголках планеты.
Так, король российской эстрады Филипп Киркоров отправился на родину олимпийских богов, а кумир миллионов женщин Стас Михайлов вдруг оказался в самом "понтовом" европейском царстве. Оказывается, если у тебя есть частный самолет и смекалка, то закрытых границ практически не существует. "Рамблер" разбирался, где отдыхают богатые и знаменитые россияне во время пандемии.