Коронавирусное лето 2020 запомнится на долго каждому жтелю планету. Заграничные поездки стали для всех россиян невыполнимой миссией, а новости про "открытие границ" интересуют отныне всех.

При том, что многие россияне хлынули на отечественные курорты, отечественные звезды, "золотая молодежь" и просто очень состоятельные люди каким-то образом оказались во всех уголках планеты.