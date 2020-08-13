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Что творится сейчас в Абхазии, куда хлынули толпы русских туристов 

Диана Товсепова 3 часа назад
Курорты Краснодарского края были настолько переполнены, что на пляжах, как говорили местные, остались только стоячие места. Многие буквально умоляли открыть границу с Абхазией, чтобы разгрузить российские курорты.
С 1 августа долгожданное событие все же произошло — граждан РФ стали выпускать в Абхазию, которая за два летних месяца не приняла ни одного туриста. В первый же день "открытой границы" в Сети появились видео с нескончаемыми очередями из отдыхающих на таможне — тысячи людей хлынули в страну.
Опустевшие абхазские пляжи стали заполняться, ожили кафе и экскурсионные бюро. "Рамблер" разбирался, что на самом деле сейчас творится в Абхазии, "подглядывая" в соцсети русских туристов.
Видео дня. В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
Заграница , Фото
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