Курорты Краснодарского края были настолько переполнены, что на пляжах, как говорили местные, остались только стоячие места. Многие буквально умоляли открыть границу с Абхазией, чтобы разгрузить российские курорты.

С 1 августа долгожданное событие все же произошло — граждан РФ стали выпускать в Абхазию, которая за два летних месяца не приняла ни одного туриста. В первый же день "открытой границы" в Сети появились видео с нескончаемыми очередями из отдыхающих на таможне — тысячи людей хлынули в страну.

Опустевшие абхазские пляжи стали заполняться, ожили кафе и экскурсионные бюро. "Рамблер" разбирался, что на самом деле сейчас творится в Абхазии, "подглядывая" в соцсети русских туристов.