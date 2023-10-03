В АТОР составили список самых популярных направлений в ноябрьские праздники

Согласно Ассоциации туроператоров России (АТОР), большинство российских туристов, планирующих поездки на ноябрьские праздники, выбирают туры в ОАЭ. Также популярными направлениями являются Таиланд и Турция.

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На начало октября, доля бронирований на ОАЭ составила 20-25%, на Таиланд – 15-17%, на Турцию и Египет – по 12-15%, а на Россию – 8-10%. Топ-10 направлений также включает Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы, Белоруссию и другие ближнее зарубежье, такие как Узбекистан, Армения и Грузия. Эксперты ожидают, что пик продаж наступит через две недели, но предупреждают, что тарифы на проживание и авиабилеты могут увеличиться.

На внутреннем рынке наиболее популярными направлениями для бронирований на ноябрьские праздники являются Сочи и другие курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и маршруты Золотого кольца. Кроме того, Москва и Московская область, Казань, регионы Северного Кавказа и Нижний Новгород также пользуются спросом среди туристов.