В АТОР оценили влияние наводнения в Стамбуле на отдых россиян
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что наводнение в Стамбуле не затрагивает туристические территории и не угрожает отдыху туристов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам вице-президента АТОР, наводнение произошло в пригороде, особенно пострадали районы Арнавуткей и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта.
"Воздержаться от экскурсий на усмотрение туристов могут и рекомендовать, но, по факту, сообщений с турецкой стороны или со стороны российских перевозчиков мы не получали", - сказал эксперт.
Обращений от российский туристов в связи с наводнением в Турции также не поступало.
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