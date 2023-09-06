Туристам в Анапе запретили кататься на катамаранах
В администрации Анапы сообщили, что отдыхающим временно запретили кататься на катамаранах в Черном море. Об этом пишет "ФедералПресс".
Запрет связан с усилением отжимного северо-восточного ветра и распространяется не только на катамараны, но и на надувные плавательные средства.
Ранее на курортах был шторм и сильные волны, о чем предупреждали красные флаги на пляжах.
Сейчас в Анапе продолжается туристический сезон. Температура воды прогревается от 20 до 27 градусов.
Ранее стало известно, что популярные туристические маршруты закрыли на Камчатке из-за вулкана.
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