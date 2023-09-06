Туристам в Анапе запретили кататься на катамаранах

В администрации Анапы сообщили, что отдыхающим временно запретили кататься на катамаранах в Черном море. Об этом пишет "ФедералПресс".

Запрет связан с усилением отжимного северо-восточного ветра и распространяется не только на катамараны, но и на надувные плавательные средства.

Ранее на курортах был шторм и сильные волны, о чем предупреждали красные флаги на пляжах.

Сейчас в Анапе продолжается туристический сезон. Температура воды прогревается от 20 до 27 градусов.