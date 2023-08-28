Турецкая авиакомпания первая вводит рейсы с зонами, свободными от детей

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines первой в Европе ввела на своих рейсах зоны, свободные от детей. Так, пассажиры за дополнительную плату могут приобрести право сидеть на местах, где разрешено находиться только взрослым. Об том сообщается в пресс-релизе компании.

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Услуга «KID-FREE» предоставляет возможность пассажирам размещаться в зоне самолета, отделенной от остального помещения прочной перегородкой и шторой. На этих местах могут находиться только пассажиры старше 16 лет. Таким образом, те, кто переживают, что не смогут отдохнуть в полете из-за детского плача рядом, смогут обезопасить себя, выкупив эти места.

Основатель компании Атилай Услу отметил, что новая «KID-FREE» зона создана, чтобы «удовлетворить потребности путешественников, ищущих дополнительный покой во время полета». Кроме того, родители смогут не беспокоиться о том, что дети мешают пассажирам спать.

В настоящий момент авиаперевозчик запускает новую зону начиная с ноября на рейсах между Амстердамом и карибским островом Кюрасао. На этих рейсах в передней части борта будут размещаться только взрослые, а остальная часть самолета будет доступна для всех.