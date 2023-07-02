На популярном курорте повышается налог для туристов

На острове Занзибар в ближайшее время вырастет налог с туристов. Его будут взимать в соответствии с уровнем отеля. Об этом представитель ассоциации Zanzibar Association Tourism Investor Бен Фредж Каис рассказал изданию "Турпром".

© Pxhere

По словам эксперта, раньше налог составлял 1 доллар. Теперь с туристов будут взимать 2-5 долларов. Это значит, что в отеле с одной звездой туристу придется заплатить 2 доллара, а при четырех-пяти звездах — 5 долларов за ночь с одного человека.

Каис объясняет нововведения тем, что Занзибар стал популярным направлением как для туристов, так и для инвесторов. На острове каждый год появляются новые отели, а туристической инфраструктуре тяжело успевать за быстрым темпом развития. Эксперт считает, что увеличить налог — единственный способ повысить доход для развития курортной зоны.