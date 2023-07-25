В Таиланде растет число заболевших лихорадкой Денге

Количество случаев заболевания лихорадкой Денге увеличивается в Таиланде. Об этом сообщает The Pattaya News со ссылкой на данные Департамента по контролю за заболеваниями.

Случаи инфицирования зафиксированы в 18 провинциях, среди которых Пхукет, Краби и Бангкок. Отмечается, что за последние четыре недели число случаев превысило среднее значение за предыдущие пять лет за тот же период.

Напомним, что в связи с вспышкой неизвестной болезни в провинции Кена, Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над рейсами, прибывающими в Россию из Египта. Симптомы этой неизвестной болезни похожи на лихорадку Денге и передаются через комаров и других кровососущих насекомых.