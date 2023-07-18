Россияне попали в тройку лидеров по турпотоку в Таиланд

Согласно данным Ассоциации тур операторов России (АТОР), за период с 1 января по 12 июля текущего года более 800 тысяч россиян посетили Таиланд. Из них свыше 50 тысяч человек приехали в июне, и за первые 12 дней июля страну посетили еще 24 327 туристов из России, пишет РИА Новости.

Таким образом, общее количество российских туристов, побывавших в Таиланде с начала года до середины июля, составляет 815 889 человек. Это позволило России занять третье место по туристическому потоку в Таиланд, уступив лишь Малайзии (2 192 622 туриста) и Китаю (1 598 849 туристов).

Согласно анализу туроператоров, спрос на Таиланд в летние месяцы показал хорошие результаты, сопоставимые с показателями "низкого сезона". Это объясняется доступными ценами на проживание в престижных отелях, а также наличием прямых перелетов из различных городов России, предоставляемых авиакомпаниями "Аэрофлот", AZUR Air, Red Wings, "Икар", S7.

Туристические эксперты прогнозируют хороший спрос на Таиланд в осенний и зимний период. Продажи туров на сентябрь, октябрь и ноябрь уже активно идут, и глубина продаж охватывает май 2024 года. Туроператоры высказывают уверенность, что Таиланд вполне может восстановить уровень турпотока, сравнимый с объемами до пандемии, и даже превзойти его, достигнув уровня 1,47 миллиона российских туристов, как было в 2019 году.