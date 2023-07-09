19 пассажиров удалили с авиарейса из-за лишнего веса

Авиакомпания EasyJet удалила 19 пассажиров с самолета, который летел с испанского острова Лансароте в Ливерпуль. Это пришлось сделать из-за того, что вес самолета превысил лимит, который установили погодные условия, пишет Newsweek.

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По словам представителя EasyJet, пассажиры, которым пришлось покинуть самолет, согласились вылететь более поздним рейсом. Он также отметил, что подобное решение абсолютно типично для ситуаций наподобие сложившейся. Добровольцам, которые сошли с самолета, не понадобится платить за пересадку.

Кроме того, пассажиры получат компенсацию за добровольный отказ от полета в выбранное время: им предложили 500 евро на человека. Они также имеют право вернуть деньги за билеты.