19 пассажиров удалили с авиарейса из-за лишнего веса
Авиакомпания EasyJet удалила 19 пассажиров с самолета, который летел с испанского острова Лансароте в Ливерпуль. Это пришлось сделать из-за того, что вес самолета превысил лимит, который установили погодные условия, пишет Newsweek.
По словам представителя EasyJet, пассажиры, которым пришлось покинуть самолет, согласились вылететь более поздним рейсом. Он также отметил, что подобное решение абсолютно типично для ситуаций наподобие сложившейся. Добровольцам, которые сошли с самолета, не понадобится платить за пересадку.
Кроме того, пассажиры получат компенсацию за добровольный отказ от полета в выбранное время: им предложили 500 евро на человека. Они также имеют право вернуть деньги за билеты.
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