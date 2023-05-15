6 причин летать ранними рейсами

Если вы планируете отправиться в путешествие, оптимальнее всего будет выбрать утренний рейс. "Рамблер" расскажет, почему улетать с восходом солнца комфортнее и выгоднее, чем в любое другое время суток.

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Тише едешь – дальше будешь

Не нужно выходить из дома с большим запасом времени, так как город и его жители будут спать, а дороги – пустовать. Шансы попасть в автомобильную пробку минимальны. К тому же, если добираться до аэропорта на такси, то цены на поездку не будут заоблачными.

Никакой клаустрофобии

Как правило, рано утром аэропорты пустуют. Поэтому прохождение паспортного контроля и досмотра не отнимут много времени ввиду отсутствия столпотворения. Объяснение простое: далеко не все готовы встать ни свет ни заря для вылета, большинство людей предпочитает улетать днем либо вечером, вдоволь выспавшись и отдохнув.

Выгодно

Третья причина вытекает из предыдущей. Из-за относительно скромного трафика некоторые авиакомпании предлагают более дешевые билеты именно на утренние рейсы. То есть это делается ради выгоды – чтобы самолеты не летали полупустыми.

Все только начинается

Если вам не предстоят длительный перелет и глобальная смена часовых поясов, то в пункте назначения к моменту вашего прибытия день только начнется. Это значительный плюс и в плане экономии: в случае отдыха на море в отеле со всеми удобствами можно успеть на обед и позагорать на солнце.

Погодные условия

Согласно статистическим данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в утренние часы вероятность возникновения турбулентности ниже, так как грозы фиксируются чаще во второй половине дня. Хороший аргумент для аэрофобов.

Своевременный вылет