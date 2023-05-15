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Как спланировать летний отдых, чтобы потом не жалеть: три совета

Лето — отличная возможность хорошо отдохнуть. Однако, чтобы получить достаточно заряда для новых свершений, летний отдых нужно грамотно спланировать. Как сделать это правильно, «Вечерней Москве» рассказал психолог и коуч Александр Кичаев.

Как спланировать летний отдых, чтобы потом не жалеть: три совета
© Pixabay

По мнению эксперта, первым делом нужно оценить, сколько денег человек готов потратить на отдых.

— Для начала нужно взвесить свои финансовые возможности и понять, как будем отдыхать. Будет это отдых на даче, в парке около дома, выезд в Крым, Сочи или более фешенебельные места? Если человек планирует поездку в Доминикану, а у него только сто долларов в кармане, это будет нелогично, — заметил собеседник «ВМ».

Когда вопрос с финансами изучен, необходимо визуализировать, что человек хотел бы получить на отдыхе, уверен Кичаев. Отдых должен либо спровоцировать резкое изменение по эмоциям и энергетике, либо быть дополнением к тому, чего человек не получал в течение года, уточнил специалист.

В зависимости от жизненной ситуации и собственных потребностей человек может нуждаться в самых разных вариантах смены обстановки, уверен эксперт.

— Например, если человек перерабатывал в офисе, идеальным вариантом для восстановления сил может быть провести в глуши несколько недель, чтобы его никто не трогал. Или же, наоборот, нужна какая-то активность, если ее не хватало в течение года, — заметил Кичаев.

По словам эксперта, в качестве активного отдыха при наличии автомобиля подойдут автопутешествия. В России огромное количество мест, которые пока не очень популярны у туристов — можно найти отличный вариант для поездки практически при любой финансовой ситуации, уверен собеседник «ВМ».

Кроме того, отдых в летний период можно использовать для нормализации отношений в семье, подчеркнул Кичаев.

— Если у человека есть проблемы в семье, то летний отпуск — отличная возможность наладить отношения, не отвлекаясь на рабочие вопросы, — заключил специалист.

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