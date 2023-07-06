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У РЖД появились дешевые билеты на юг

Поскольку спрос на билеты на юг вырос, в РЖД появились недорогие билеты по южным направлениям. Об этом пишет "Комсомольская правда".

У РЖД появились дешевые билеты на юг
© Pxhere

Заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов объяснил, что парк на юге использовали не новые, но подходящие под требования поезда. Поездки на них будут стоить дешевле, чем ранее доступные.

Пегов отметил, что вагоны оборудованы кондиционерами. РЖД привели в порядок и вывели на линии все пассажирские вагоны, которые есть в распоряжении холдинга.

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