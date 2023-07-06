«Читаю про ужасы и не верю»: туристка рассказала об отдыхе в Анапе

Фотографии и видео с переполненных пляжей Анапы, где загорать предлагается стоя, накануне взорвали сайты и паблики. Пошли комментарии типа: «Ужас! Ну как так можно отдыхать?! Сельди в бочке просторнее, чем туристам на Анапе…» Но, как выясняется, все не так страшно. Во-первых, администрация Анапы оперативно заявила, что далеко не на всех прибрежных зонах отдыха критическая ситуация с отдыхающими (а протяженность пляжей, между прочим, – 140 км). А во-вторых, и сами туристы высказываются, что проблема несколько раздута.

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«Отдыхаем в Анапе, читаю про какие-то ужасы, и вроде как это все про другое место. Гостевой дом, в котором мы остановились, арендует пляж у санатория. Пляж песчаный, туалет, душ, раздевалки, лежаки, анимация – все есть. Периодически вода совсем чистая», – написала Светлана комментарий в нашем телеграм-канале «Крыша ТурДома».

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Мы связались с женщиной и расспросили о деталях отдыха.

Приехала Светлана из Волгограда в первой половине июня, остановилась в гостевом доме в курортном поселке Джемете между Анапой и Витязево (тем самым Витязево, откуда поступали сведения о самой высокой загруженности пляжей).

«Народу, конечно, много, но не так, как на фото. У нас же отдельный пляж и столпотворения никакого нет», – рассказала Светлана.

Помимо большого числа отдыхающих периодически в анапских чатах поднимается и другая проблема: качество морской воды – мол, очень много водорослей.

«Да, я про это читала, – подтвердила Светлана. – Водоросли действительно были, но примерно в 20-х числах июня. Сейчас вода чистая, а на некоторых пляжах – вообще прозрачная, как слеза. Но, говорят, в самой Анапе с этим дело обстоит похуже».

Словом, отдыхом в Анапе наша подписчица вполне довольна. По словам Светланы, тур она бронировала в феврале, получилось приобрести с 10%-ной скидкой – потратила около 62 тыс. руб. за 20 дней с завтраками.

«Я считаю, что за эти деньги очень хороший вариант. Гостевой дом чистый, хороший. Обеды и ужины готовят прилично, по-домашнему. Есть чем заняться в свободное время», – перечисляет достоинства отеля туристка.

Даже 35-градусная жара Светлану не испугала:

«Знаете, у нас в Волгограде еще жарче. И моря нет».

Может, единственный неприятный момент связан с логистикой.

«Билеты в Анапу покупала в марте, уже был дефицит. Пришлось брать на поезд с пересадкой в Краснодаре. К счастью, обратно поедем уже прямым до Волгограда», – добавила наша подписчица.