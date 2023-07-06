Как отдохнуть в Абхазии и не разочароваться

Абхазия из года в год становится одним из самых популярных направлений у россиян для летнего отдыха. И неспроста: страна славится своими живописными видами, теплым морем и вкуснейшей кухней.

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Вдобавок к этому россиянам для въезда в Абхазию не нужен загранпаспорт, а еще отдых там обойдется гораздо дешевле, чем в близлежащем Сочи.

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Однако чтобы отдых в Абхазии пришелся по душе и оставил после себя только лучшие воспоминания, следует помнить о некоторых вещах. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Проявите осторожность с водой

Опытные путешественники не рекомендуют пить воду в Абхазии из-под крана и уж тем более глотать морскую воду – в стране старые очистные сооружения, поэтому очень легко подхватить инфекцию.

Не ведитесь на уловки мошенников

На многих курортах велика вероятность столкнуться с мошенниками, и Абхазия – не исключение. В стране распространены карманные кражи, а недобросовестные владельцы заведений часто обсчитывают туристов в ресторанах –будьте бдительны. Кроме того, не стоит оставлять вещи на пляже без присмотра и соглашаться на "знакомство с обезьянкой" –такое удовольствие может внезапно обойтись в круглую сумму.

Будьте внимательнее за рулем

Водители в Абхазии довольно халатно относятся к правилам дорожного движения, поэтому, если вы намерены передвигаться по стране на автомобиле, будьте особенно внимательны и осторожны. Пешеходам также стоит учитывать местный стиль вождения: даже при зеленом сигнале светофора на пешеходном переходе стоит быть аккуратнее – не каждый водитель станет уступать дорогу.

Возьмите наличные

Российские карты в Абхазии работают, но далеко не везде с их помощью можно оплатить покупки. Гораздо лучше запастись наличными деньгами: они точно понадобятся вам на рынках, в маленьких магазинах и на экскурсиях. Иногда наличка может пригодиться даже в ресторанах, если вдруг терминалы не будут работать из-за перебоев в электричестве.

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