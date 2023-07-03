Греческие острова Миконос и Санторини путешественники ненавидят по четырем причинам. Их назвал искусственный интеллект ChatGPT.

Прежде всего туристам не нравятся цены на большинство видов отдыха. Только билет на паром до названных островов стоит не менее 400 евро, то есть 38000 рублей по текущему курсу.

Многолюдность тоже отталкивает путешественников, как и сильная жара. В Греции, особенно в южных регионах, температура бывает очень высокой летом. Некоторым людям просто тяжело находиться в таком климате.

Есть также сложности с инфраструктурой. Могут быть ограничены возможности транспорта, не всегда комфортные дороги.

Туристический поток из России в Грецию стал заметно меньше за первый квартал 2023 года. Он сократился на 48,4% и стал эквивалентным 4,5 тысячам человек. В первом квартале 2019 года в стране отдохнули 15,3 тысячи российских путешественников.