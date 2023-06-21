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Россиян предупредили об увеличении сроков оформления шенгенских виз в Грецию

Получение шенгенской визы в Грецию стало занимать больше времени в сравнении с весной. Сейчас подавать документы на ее получение нужно как минимум за 2 недели до планируемой поездки. Об этом туроператоры рассказали информационному агентству RTN.

Увеличились сроки оформления "шенгена" в Грецию
© Unsplash

По словам экспертов, до сих пор клиентам также рекомендовалось готовиться к путешествию в Грецию заранее и "закладывать" на получение "шенгена" около 14 дней. Однако фактически виза изготавливалась, как правило, за 1 неделю.

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Отмечается, что сейчас спрос на визы стал выше, так как ранее полученный "шенген" у многих уже перестал действовать.

Помимо этого, греческие курорты в последние месяцы стали более популярны среди туристов. Так, по сравнению с весной спрос на отдых в Греции вырос примерно на 30%. Подросли и объемы по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Наиболее востребованы среди путешественников острова Кос, Родос, Крит, Миконос, Корфу. В целом, отмечают эксперты, отдых в стране почти не подорожал, однако отдельные гостиницы подняли тарифы на 2-5%.

Ранее "Рамблер" рассказывал о запуске этим летом поездок из России в Китай без получения визы.

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