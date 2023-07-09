В Сочи появились индийские слоны и они теперь гоняют коров: реакция местных

В 2021 году в Ахштырском ущелье в Сочи открыли первый в России Парк слонов. Фактически, это санатории, где животные могут отдыхать между гастролями.

Дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов разрабатывал этот проект более 20 лет.

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Этим летом парк открылся в новой локации — в поселке Калиновое озеро Хостинского района. На этот раз в отпуск в Сочи приехали индийские слоны — сообщается, что субтропический климат российского курорта максимально приближен к их естественной среде обитания.

В санатории принимают и других животных с возможностью их свободного передвижения по территории. Посетители парка могут наблюдать за слонами и кормить их под присмотром специалистов.

Туристы, как правило, остаются в восторге от величественных животных, гуляющих не где-нибудь в Таиланде, а в горах российского Кавказа. Конечно, особенность региона, сказывается на эизни слонов.

Так, в соцсетях обсуждают, что на плантациях, где гуляют слоны, появились "местные буренки".

"Там гуляют местные буренки, но гости-слоны совсем не рады их видеть и просто гоняют коров по полю";