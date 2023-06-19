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Тревел-блогер назвала лучшие туристические места Сочи

Консультант по путешествиям и тревел-блогер Евгения Друкер назвала несколько мест, которые стоит посетить, если вы отправились на отдых в Сочи. Советами эксперт поделилась в беседе с News.ru.

Тревел-блогер назвала лучшие туристические места Сочи
© Unsplash.com

В первую очередь Друкер посоветовала туристам посетить Адлер, также она отметила, что путешественников могут заинтересовать объекты, которые были специально созданы к Олимпиаде-2014.

Лучшие пляжи Сочи для комфортного отдыха

Кроме этого, тревел-блогер отдельно выделила Имертинскую набережную, Сочи парк, Красную Поляну, канатные дороги и различные парки. Консультант по путешествиям добавила, что можно также из Сочи съездить в Абхазию.

Ранее турагент перечислил мировые курорты дешевле Сочи.

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