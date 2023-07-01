Уролог объяснил, как сделать курортный роман безопасным

Курортные романы часто становятся причиной ИППП, педикулеза (вшей), разных кожных заболеваний. Как не допустить неприятных последствий, "Доктору Питеру" рассказал уролог Станислав Сосновский.

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Если романтические отношения заходят дальше, чем общение и флирт, можно заразиться лобковыми вшами, сифилисом, трихомониазом, гонореей, гепатитами и ВИЧ. Может случиться и незапланированная беременность. Есть и психологические последствия, например разбитое сердце. Важно чувствовать границы, которые позволят потом не чувствовать душевную боль.

Прежде всего необходимо избегать незащищенных половых контактов: использовать проверенные презервативы с неистекшим сроком годности. Если средства контрацепции не использовались или не защитили, стоит сделать спринцевание специальными антисептиками в течение двух-трех часов после контакта. При этом после петтинга тоже необходимо провести такую процедуру.

От кожных заболеваний наподобие педикулеза или чесотки нельзя защититься наверняка. Они передаются при любом телесном контакте. Однако вовремя выявить болезнь поможет комплексное обследование сразу после отдыха.