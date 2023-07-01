Авиакомпания "Россия" будет отправлять больше самолетов на Кубу
Авиакомпания "Россия" из группы "Аэрофлот" с сентября станет осуществлять не два, а три рейса на Кубу в неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Сергея Старикова.
По словам Старикова, дополнительный полет будет направлен в Варадеро.
С 1 июля Россия и Куба возобновили регулярные авиарейсы. На первый самолет туристы раскупили все билеты, он отправился с полной загрузкой.
Авиасообщение между Россией и Кубой было приостановлено на полтора года из-за ограничений западных стран. Перелет Москва-Варадеро осуществляется на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777.
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