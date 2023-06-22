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В Таиланде таксистов накажут за обман туристов

Таксистов в аэропорту Пхукета обвинили в том, что они незаконно наживаются на туристах. Об этом пишет The Phuket News.

В Таиланде таксистов накажут за обман туристов
© Pxhere

По данным издания, водители не сразу отвозили путешественников в отель, как те просили, а сначала заезжали в туристические магазины. Только что прилетевшим людям предлагали приобрести товары или экскурсии, а также поменять гостиницу. Таксист мог получить за это комиссию.

Нарушение выявила туристическая полиция. Права недобросовестных таксистов могут временно перестать действовать. Кроме того, всем им придется выплатить штраф.

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