Города, где вас точно обманут таксисты

Казалось бы, что с приходом агрегаторов такси обмануть пассажиров невозможно. Раньше во многих странах на Востоке мошенники часто использовали обман, чтобы поиметь больше денег с туристов. Водитель притворяется, что н езнает язык, а путешественники в панике отдают наличные деньги.

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Однако сейчас все еще существует проблема обмана при использовании такси. И это часто связано с зарплатами водителей и стоимостью бензина. Они зарабатывают гораздо меньше, чем тратят, а иногда просто только зарабатывают стоимость бензина. Поэтому им приходится прибегать к хитростям.

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О том, в каких городах часто обманывают таксисты, — в материале “Рамблера”.

Стамбул и “дай еще”

В Стамбуле существует довольно популярная схема мошенничества. Таксисты просят туристов расплачиваться исключительно наличными, поэтому прибегают к одной и той же схеме. Вы даете ему купюру для оплаты проезда, а позже у него в руке оказывается купюра с меньшим номиналом. И он просит еще. Так может продолжаться несколько раз и он будет отдавать вам купюры под различными предлогами: эта не подходит, эта порвана, с этой нет сдачи.

На первый взгляд обман может показаться очень простым, но турист в стрессе не понимает, что от него хотят и отдает все свои наличные деньги таксисту.

Тбилиси и высокая цена

Если вы не заказываете такси через агрегатор, то водители сами могут устанавливать цену. И если не обговорить ее заранее, то она может стать в 2,3 и 4 раза больше, чем была раньше. При этом на протяжении поездки водитель может быть с вами очень дружелюбным, жаловаться на жизнь и руководство.

А вот уже в конце поездки водитель делает все, что хочет, и может потребовать с вас столько денег, сколько посчитает нужным. Несмотря на ваши душевные разговоры о высоком. Иногда они так втираются в доверие наивного туриста.

Бали и “Вы где?”