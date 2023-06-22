Россияне выбирают зимние направления летом 2023

Жители России этим летом чаще покупают путевки в страны, где раньше отдыхали зимой. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд и Мальдивы. Об этом РИА Новости рассказал председатель совета директоров туристического оператора Fun&Sun Тарас Демура.

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По словам эксперта, из-за волатильности рубля туристы ищут способ сэкономить и вместо летних курортов, например турецких, едут в более зимних направлениях. Это ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы.

Что касается въездного туризма, то в Россию стало больше приезжать путешественников из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. Он связывает это с отменой коронавирусных ограничений.

Россияне тоже ездят в страны ближнего зарубежья: как в путешествия, так и на шоппинг, поскольку из нашей страны ушли многие иностранные бренды.