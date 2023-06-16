В Северной Осетии к зиме 2024 года откроют новый курорт

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон" планируют открыть в Северной Осетии зимой 2024-2025 года. Об этом РИА Новости рассказал глава республики Сергей Меняйло.

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По его словам, курорт уже строят. Возведут две канатные дороги: 5,1 километра и 20 километров. В туристско-рекреационном комплексе будут трассы всех уровней сложности, многофункциональный центр, площадь которого более шести тысяч квадратных метров.

На курорте также оборудуют открытую парковку на 460 мест. На территории будут гостиницы, рестораны, сноу-парк. Планируется, что одновременно там смогут разместиться более 1100 человек.