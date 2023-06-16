$83.65-0.3191.63+0.67

В Северной Осетии к зиме 2024 года откроют новый курорт

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон" планируют открыть в Северной Осетии зимой 2024-2025 года. Об этом РИА Новости рассказал глава республики Сергей Меняйло.

В Северной Осетии к зиме 2024 года откроют новый курорт
© Pxhere

По его словам, курорт уже строят. Возведут две канатные дороги: 5,1 километра и 20 километров. В туристско-рекреационном комплексе будут трассы всех уровней сложности, многофункциональный центр, площадь которого более шести тысяч квадратных метров.

На курорте также оборудуют открытую парковку на 460 мест. На территории будут гостиницы, рестораны, сноу-парк. Планируется, что одновременно там смогут разместиться более 1100 человек.

Два горных зарубежных курорта будут сотрудничать с сочинским "Роза Хутор"

Ранее "Рамблер" писал о мировых курортах дешевле Сочи.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители