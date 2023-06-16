$83.96-0.3690.97-0.10

Турагент Мир перечислил мировые курорты дешевле Сочи

Отдохнуть в Сочи часто дороже, чем за границей. Какие зарубежные курорты позволят сэкономить на летнем путешествии, "Вечерней Москве" рассказал туристический агент Дмитрий Мир.

По словам эксперта, за десятидневный отдых в Сочи для одного человек придется отдать не менее 300 рублей. При этом на Кубу можно съездить за 80-100 тысяч: существуют турпакеты с такой стоимостью. Условия будут комфортными: all inclusive, хороший сервис и экзотическая пища.

В Венесуэле за отпуск в пятизвездочном отеле достаточно заплатить не более 200 тысяч рублей. Этой суммы хватит на 12 ночей, перелет и проживание.

Побывавший в 104 странах россиянин назвал самое дешевое место для отдыха

В Турции, Египте и ОАЭ также значительно ниже, чем на популярные российские курорты. Аналогичная ситуация в Грузии, странах СНГ и Иране. По словам Мира, стоит обратить внимание на Беларусь, Грузию, Армению, Абхазию, Узбекистан и Казахстан. Иран тоже интересен российским туристам, однако для поездки туда необходима виза.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что путевки в Турцию могут подешеветь.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители