Отдохнуть в Сочи часто дороже, чем за границей. Какие зарубежные курорты позволят сэкономить на летнем путешествии, "Вечерней Москве" рассказал туристический агент Дмитрий Мир.

По словам эксперта, за десятидневный отдых в Сочи для одного человек придется отдать не менее 300 рублей. При этом на Кубу можно съездить за 80-100 тысяч: существуют турпакеты с такой стоимостью. Условия будут комфортными: all inclusive, хороший сервис и экзотическая пища.

В Венесуэле за отпуск в пятизвездочном отеле достаточно заплатить не более 200 тысяч рублей. Этой суммы хватит на 12 ночей, перелет и проживание.

В Турции, Египте и ОАЭ также значительно ниже, чем на популярные российские курорты. Аналогичная ситуация в Грузии, странах СНГ и Иране. По словам Мира, стоит обратить внимание на Беларусь, Грузию, Армению, Абхазию, Узбекистан и Казахстан. Иран тоже интересен российским туристам, однако для поездки туда необходима виза.