$79.31-0.6587.58-0.08

АТОР: путевки в Турцию из Москвы могут подешеветь на 25%

Стоимость путевок в Турцию из Москвы может упасть на 25 процентов при увеличении числа рейсов.

АТОР: путевки в Турцию из Москвы могут подешеветь на 25%
© Unsplash.com

Об этом сообщило гентство РИА Новости со ссылкой на сообщение исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Турецкие отели снизят цены при падении спроса

Ломидзе заявил, что цены были одной из причин снижающейся динамики продаж на Турцию:

"Мы будем надеяться, что появление дополнительных перевозочный емкостей на турецком направлении позволит повлиять на цены. Рассчитываем, что появление "горящих" туров и среднерыночное снижение цены позволят оживить продажи".

Ранее была названа стоимость самых дешевых авиабилетов из Москвы летом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий