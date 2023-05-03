АТОР: путевки в Турцию из Москвы могут подешеветь на 25%

Стоимость путевок в Турцию из Москвы может упасть на 25 процентов при увеличении числа рейсов.

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Об этом сообщило гентство РИА Новости со ссылкой на сообщение исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Ломидзе заявил, что цены были одной из причин снижающейся динамики продаж на Турцию:

"Мы будем надеяться, что появление дополнительных перевозочный емкостей на турецком направлении позволит повлиять на цены. Рассчитываем, что появление "горящих" туров и среднерыночное снижение цены позволят оживить продажи".