АТОР: путевки в Турцию из Москвы могут подешеветь на 25%
Стоимость путевок в Турцию из Москвы может упасть на 25 процентов при увеличении числа рейсов.
Об этом сообщило гентство РИА Новости со ссылкой на сообщение исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
Ломидзе заявил, что цены были одной из причин снижающейся динамики продаж на Турцию:
"Мы будем надеяться, что появление дополнительных перевозочный емкостей на турецком направлении позволит повлиять на цены. Рассчитываем, что появление "горящих" туров и среднерыночное снижение цены позволят оживить продажи".