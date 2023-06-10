Эксперт назвал самые частые причины смертей во время отдыха

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал порталу E1, по каким причинам чаще всего умирают туристы во время отдыха.

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Эксперт заявил, что смертельный случай с российским гражданином и акулой в Хургаде является скорее исключительным и вряд ли повлияет на турпоток россиян в Египет.

«Этот случай ужасен, но все понимают, что он единичный. Опыт подсказывает, что после подобного власти сразу принимают кардинальные меры, чтобы трагедии не повторилось», – заверил Мальцев.

Он рассказал, что самыми распространенными причинами смертей туристов за границей являются пищевые отравления и последствия солнечных ударов.