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Эксперт назвал самые распространенные причины смертей во время отдыха

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал порталу E1, по каким причинам чаще всего умирают туристы во время отдыха.

Эксперт назвал самые частые причины смертей во время отдыха
© Unsplash

Эксперт заявил, что смертельный случай с российским гражданином и акулой в Хургаде является скорее исключительным и вряд ли повлияет на турпоток россиян в Египет.

«Этот случай ужасен, но все понимают, что он единичный. Опыт подсказывает, что после подобного власти сразу принимают кардинальные меры, чтобы трагедии не повторилось», – заверил Мальцев.

Он рассказал, что самыми распространенными причинами смертей туристов за границей являются пищевые отравления и последствия солнечных ударов.

Что нельзя делать при солнечном ударе

Если говорить о людях пожилого возраста, то зачастую главной проблемой, приводящей к плачевным исходам, являются сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как часто нападают акулы и где они водятся.

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