Как часто нападают акулы и где они водятся

Ежегодно в летний сезон в СМИ появляются новости о нападении акул на людей. В некоторых случаях пострадавшим удается отделаться легким испугом, но гораздо чаще встреча с хищником оборачивается либо тяжелыми увечьями, либо смертью.

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Летом 2023 года об опасности акул для туристов принялись говорить вновь после того, как в Хургаде погиб россиянин в результате нападения акулы.

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Подробнее о том, как часто нападают хищники, где они водятся и возможно ли защититься от них – в материале "Рамблера".

Как часто нападают акулы

Ученые выделяют два типа нападения – спровоцированное и неспровоцированное. В первом случае человек сам входит в контакт с акулой, во втором – ненамеренно становится ее жертвой. По данным международной организации ISAF (The International Shark Attack Files), каждый год случается от 20 до 30 спровоцированных нападений и от 60 до 90 неспровоцированных.

Наибольшую опасность для человека представляют четыре вида акул: большая белая, бычья, тигровая и длиннокрылая. Чаще всего именно они становятся виновниками неспровоцированных нападений и убивают людей.

По последним данным, рекордное число нападений акул произошло в 2016 году – тогда с хищниками столкнулся 161 человек, из которых 13 погибло.

Где водятся акулы

В Красном море обитает порядка 30 видов акул, в числе которых серая рифовая и тигровая акулы, которые могут подходить близко к берегам. При этом наибольшую опасность для людей представляют длиннокрылая акула, акула-мако, акула-молот и белая акула.

В Средиземном море акул больше – около 47 видов, однако по сравнению с другими регионами, здесь регистрируется гораздо меньше случаев нападения акул. Так, за последние сто лет зафиксирован лишь 21 случай нападения акул.

В Эгейском море водится 35 видов акул, 4 из которых представляют угрозу для туристов и местных жителей. В 2008 году турецкое побережье Эгейского моря закрыли из-за нашествия песчаных акул. Впрочем, они для людей неопасны.

В Адриатическом море отдыхающим стоит опасаться лишь синих и белых акул (последние могут приплыть сюда из Средиземного моря).

Южная часть Ионического моря населена опасными синими акулами, но зачастую они не подбираются к людям. Последние случаи нападения хищников здесь были зафиксированы в начале XX века.

Как защититься

не отплывайте далеко от берега и оставайтесь в группе людей – чаще акулы нападают на одиночек

не купайтесь после заката

не входите в воду с ранами и кровотечениями

не носите блестящие купальники и аксессуары в воде

увидев акулу, спокойно, но быстро выйдите из воды Чтобы избежать встречи с акулой, важно соблюдать несколько правил: