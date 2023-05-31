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Туристов в Египте предупредили о погодной опасности

Власти туристической провинции Южный Синай, куда входит популярный курорт Шарм-эш-Шейх, предупредили туристов о погодной опасности. Об этом сообщает "Турпром".

Как рассказали власти, на курортах Южного Синая установилась мягкая погода, но опасность для туристов сохраняется из-за влажности и ветра. Все это способствует появлению песчаных бурь.

На что жалуются туристы в Египте

Пыльные бури могут быть опасны для туристов, которые отправляются в самостоятельную поездку на машине или на экскурсию. Отмечается, что на дорогах сохраняется плохая видимость, а сцепление колес с дорогой становится хуже из-за обилия песка. Поэтому власти посоветовали туристам внимательно следить за изменениями погоды и планировать свой отпуск в соответствии с условиями.

Ранее сообщалось, что названы блюда в отелях Египта, которых стоит избегать.

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