Во время мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечают в конце июня — начале июля, турецкие курорты будут очень загружены. Об этом говорят в пресс-службе российской Ассоциации туроператоров.

Вывод объясняется тем, что президент страны увеличил период праздничных дней, которые связаны с Курбан-байрамом: теперь их девять. Владельцы отелей Антальи уже зафиксировали большой спрос на конец июня и начало июля. По их данным, в эти даты могут заполниться 100% номеров.

В пресс-службе предупреждают, что на период с 27 июня по 6 июля стоит бронировать билеты как можно быстрее. Дело в том, что курорты в это время ожидают большого потока местных жителей и отдыхающих с Ближнего Востока.

В связи с высоким спросом цены на туры будут расти по мере приближения праздника. Однако гораздо серьезнее проблема с возможной нехваткой мест в нужных отелях.

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