На курортах Греции заметно отсутствие россиян

Путешественникам из России трудно приехать в Грецию из-за санкций Запада, и курорты страны это ощущают. Об этом в эфире "России 24" рассказал посол РФ в Греции Андрей Маслов.

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По словам Маслова, в прошлом году из-за ограничений съездить в Грецию смогли максимум 20-30 тысяч туристов из России. Он назвал это количество "каплей".

В числе препятствий для россиян отсутствие прямого авиасообщения, резкий рост цен на авиабилеты. Кроме того, до Греции приходится добираться окольными путями. По мнению Маслова, местным властям не стоило считать, что отсутствие российских туристов не повлияет на экономику страны:

"Отсутствие сотен тысяч россиян <...> на островах Крит, Родос, на полуострове Халкидики, весьма болезненно ощутили на себе гостиничные сети, а также местные предприниматели, владельцы магазинов розничной торговли".