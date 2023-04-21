Греция и Италия пользуются большим спросом у россиян

Российские туристы массово выбирают Грецию и Италию для отдыха. Об этом пишут на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2023 года россияне интересуются итальянскими курортами сильнее, чем в прошлом году. Часто покупают групповые туры, а также страна снова становится популярной среди туристов среднего ценового сегмента.

Помимо этого, растет спрос на путевки в Грецию. По словам руководителя греческого направления PAC Group Марии Дубовой, туры туда часто покупают семьи, несмотря на необходимость лететь с пересадкой.

Подать документы в европейские страны, чтобы получить визу, сейчас стоит не позже чем за месяц до даты вылета.