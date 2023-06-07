Визовые центры Италии упростили подачу заявлений для россиян
Россияне, получившие приглашение на поездку в Италию от родственников, могут подавать заявления на визы без предварительной записи. Об этом сообщает "Интерфакс".
Согласно объявлению, размещенному визовым оператором Almaviva, к близким родственникам в данном случае относятся супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки.
На официальном сайте организации также отмечается, что Генеральное консульство Италии принимает к рассмотрению заграничные паспорта РФ как нового, так и старого образца.
Ранее Италия стала самой желанной среди россиян страной для отдыха за рубежом в летнем сезоне. Именно в эту страну граждане РФ оформили больше всего страховок на лето.
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