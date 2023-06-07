Россияне, получившие приглашение на поездку в Италию от родственников, могут подавать заявления на визы без предварительной записи. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно объявлению, размещенному визовым оператором Almaviva, к близким родственникам в данном случае относятся супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки.

На официальном сайте организации также отмечается, что Генеральное консульство Италии принимает к рассмотрению заграничные паспорта РФ как нового, так и старого образца.