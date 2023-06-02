Об этом рассказали эксперты сервиса по планированию путешествий "Авиасейлс". Результаты исследования приводит РИА Новости.

В ходе опроса выяснилось, что примерно 63 процентов пользователей сервиса полагают, что билеты на самолет нужно покупать задолго до поездки. По их мнению, чем ближе дата вылета, тем дороже перелет. Но на деле это оказывается не так.

Эксперты проанализировали почти 700 миллионов запросов и пришли к следующим выводам. Действительно билеты нужно покупать заранее, если путешествие планируется на каникулы или национальные праздники. Во всех остальных случаях оптимальное время покупки билетов сдвигается. В среднем билеты на внутренние рейсы нужно покупать за три-шесть недель до поездки, а на заграничные - за два-три месяца.