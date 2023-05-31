Авиасообщение между Баку и Душанбе возобновили спустя 10 лет
Азербайджанский самолет приземлился в столичном аэропорту Таджикистана, сообщает "Мир 24". На борту были представители компании, которой принадлежит воздушное судно, и предприниматели. Авиасообщение между городами остановили 10 лет назад, поскольку маршрут посчитали нерентабельным.
Возобновлением перелетов между городами планируется укрепить отношения между государствами. Пассажиров самолета обрадовало открытие прямого рейса.
"Таджикистан – это страна солнца. Здесь очень много хороших людей… <...> Спасибо, что открыли прямой рейс, он позволяет без труда и с легкостью попасть в Таджикистан", — сказал Некжат Муратбердыев, который был на борту азербайджанского самолета.
Чтобы перелететь из Баку в Душанбе или в обратном направлении, необходимо три часа. Подобные рейсы будут осуществляться трижды за неделю.
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