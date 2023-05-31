Авиасообщение между Баку и Душанбе возобновили спустя 10 лет

"Таджикистан – это страна солнца. Здесь очень много хороших людей… <...> Спасибо, что открыли прямой рейс, он позволяет без труда и с легкостью попасть в Таджикистан", — сказал Некжат Муратбердыев, который был на борту азербайджанского самолета.