$79.97-0.0285.92+0.04

В Зимбабве описали роль россиян в развитие туризма в стране

Российские туристы сделали ощутимый вклад в развитие туристической отрасли Зимбабве. Об этом РИА Новости сообщила заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбара Рводзи.

В Зимбабве описали роль россиян в развитие туризма в стране
© Pxhere

По ее словам, в стране значительно выросли доходы от туризма. При этом значительную часть выручки принесли российские путешественники, а среди целей визитов преобладает бизнес.

Российские предприниматель приезжают в Зимбабве, чтобы заключить сделки с местным правительством, а также знакомятся с достопримечательностями страны. У государства большие ожидания от сотрудничества с Москвой.

4 правила поведения из разных стран, о которых не знают туристы

Рводзи подчеркнула, что за год до пандемии коронавируса интерес российских туристов к Зимбабве снизился вдвое. Однако сейчас спрос на билеты в страну увеличивается.

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько туристов ежегодно приезжают на Шри-Ланку.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий