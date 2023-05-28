В Зимбабве описали роль россиян в развитие туризма в стране

Российские туристы сделали ощутимый вклад в развитие туристической отрасли Зимбабве. Об этом РИА Новости сообщила заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбара Рводзи.

© Pxhere

По ее словам, в стране значительно выросли доходы от туризма. При этом значительную часть выручки принесли российские путешественники, а среди целей визитов преобладает бизнес.

Российские предприниматель приезжают в Зимбабве, чтобы заключить сделки с местным правительством, а также знакомятся с достопримечательностями страны. У государства большие ожидания от сотрудничества с Москвой.