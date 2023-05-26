Стюардессы оставили пассажира без места в первом классе ради сна

Стюардессы авиакомпании United Airlines не дали пассажиру воспользоваться местом в первом классе, чтобы поспать. Что именно случилось, рассказала невеста путешественника, пишет Daily Mail.

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Даниэль Шваб и ее жених Майки Мерриман летели из Лондона в Чикаго. Внезапно молодого человека попросили пересесть в эконом-класс. Причина была в том, что экипажу необходимо отдыхать между долгими перелетами, но места для всех сотрудников в самолете не хватает. В связи с этим стюардессы решили воспользоваться местами в первом классе.

Шваб осталась недовольна ситуацией. По ее словам, хоть членов экипажа и можно понять, но они с молодым человеком бронировали места заранее, а компенсацию в виде повышения класса на следующем рейсе им не предложили.