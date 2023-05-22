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Россиянам объяснили, чего нужно опасаться в Грузии

О главных опасностях, которые могут поджидать доверчивых россиян в Грузии, рассказывает издание "Аргументы и Факты".

"Приключения" могут начаться на этапе бронирования жилья. Нередки случаи, когда на сайтах показывают фотографии одной квартиры, а жить предлагают в другой, якобы та занята. Еще одна опасность - обман в магазинах, где могут предложить не самые свежие овощи и фрукты. Об этом "АиФ" рассказал гид Арчил Капанадзе.

Также стоит внимательно пересчитывать сдачу, для недобросовестных продавцов это еще одна возможность заработать на рассеянных туристах.

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Ранее Грузия разрешила еще одной российской авиакомпании полеты в республику.

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