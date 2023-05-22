Россиянам объяснили, чего нужно опасаться в Грузии

"Приключения" могут начаться на этапе бронирования жилья. Нередки случаи, когда на сайтах показывают фотографии одной квартиры, а жить предлагают в другой, якобы та занята. Еще одна опасность - обман в магазинах, где могут предложить не самые свежие овощи и фрукты. Об этом "АиФ" рассказал гид Арчил Капанадзе.