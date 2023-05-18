Стало известно, как сэкономить на путешествиях летом

Потратить меньше на летние путешествия помогут пакетные предложения туроператоров. Об этом и других способах сэкономить на поездках "Ленте.ру" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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По словам эксперта, наиболее выгодно бронировать тур за полгода до планируемой поездки. Это возможно с помощью акций раннего бронирования: по ним можно получить скидку 40%.

Сейчас нет возможности рассчитывать на горящие путевки, однако существуют специальные предложения. Они появляются в ситуации, когда самолеты и отели не полностью загружены. Такие предложения в апреле и мае имели место в Турции на ряде побережий, особенно на Эгейском.

Горин также рекомендует обращать внимание на пакетные предложения, которые есть у турагентов и туроператоров, а также на сезон. Например, поехать куда-то в бархатный сезон может быть выгоднее, чем в разгар лета. Цены также могут зависеть от дат и времени вылета.

Помимо всего перечисленного, специальные предложения в разное время могут касаться разных стран. Так, летом скидки до 30-40% в традиционно зимние страны: ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка.

Планируя путешествие по России, стоит помнить о категории гостиниц. Пятизвездочные отели вряд ли предложат ощутимые скидки, однако в трех-четырехзвездочных предложения более доступные.