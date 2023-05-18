$80.76+0.7887.57+0.41

Стало известно, как сэкономить на путешествиях летом

Потратить меньше на летние путешествия помогут пакетные предложения туроператоров. Об этом и других способах сэкономить на поездках "Ленте.ру" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Стало известно, как сэкономить на путешествиях летом
© Pxhere

По словам эксперта, наиболее выгодно бронировать тур за полгода до планируемой поездки. Это возможно с помощью акций раннего бронирования: по ним можно получить скидку 40%.

Сейчас нет возможности рассчитывать на горящие путевки, однако существуют специальные предложения. Они появляются в ситуации, когда самолеты и отели не полностью загружены. Такие предложения в апреле и мае имели место в Турции на ряде побережий, особенно на Эгейском.

Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции

Горин также рекомендует обращать внимание на пакетные предложения, которые есть у турагентов и туроператоров, а также на сезон. Например, поехать куда-то в бархатный сезон может быть выгоднее, чем в разгар лета. Цены также могут зависеть от дат и времени вылета.

Помимо всего перечисленного, специальные предложения в разное время могут касаться разных стран. Так, летом скидки до 30-40% в традиционно зимние страны: ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка.

Планируя путешествие по России, стоит помнить о категории гостиниц. Пятизвездочные отели вряд ли предложат ощутимые скидки, однако в трех-четырехзвездочных предложения более доступные.

Ранее "Рамблер" публиковал советы блогера, как тратить меньше в поездке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий