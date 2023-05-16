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Стала известна цена прямых перелетов в Грузию из России

Стоимость авиаперелета прямым рейсом из РФ в Грузию авиакомпанией «Азимут» составляет около 17–20 тысяч рублей. Об этом РБК рассказал совладелец и председатель совета директоров российского авиаперевозчика Павел Удод.

Стала известна цена прямых перелетов в Грузию из России
© Unsplash

В авиакомпании «Азимут» при формировании цены учитывалась ситуация на рынке и цена перелета на рейсы этой же компании из российской столицы в Ереван.

По словам Уорда, ценник в пределах 15-20 тысяч рублей оправдан с точки зрения окупаемости рейса. По словам специалиста, ничего сверхъестественного с ценами в Тбилиси не будет, а в дальнейшем компания будет действовать исходя из ситуации на рынке.

Сейчас минимальная цена перелета в мае начинается с 17 тысяч рублей, а в июне — от 20,8 тысячи рублей. Продажи, по словам Уорда, уже идут хорошо, но особого ажиотажа нет.

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