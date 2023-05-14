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Ученые перечислили самые загрязненные пляжи планеты

Ученые Южного Федерального университета установили, что сильнее всего загрязнены пластиком побережья Атлантического и Индийского океанов. Соответствующая научная статья появилась в журнале Journal of Marine Science and Engineering.

Ученые перечислили самые загрязненные пляжи планеты
© Pxhere

Авторы публикации проанализировали имеющиеся в литературе данные о пяти тяжелых металлах, то есть кадмии, никеле, ртути, хроме и цинке, а также о том, как они связаны с частицами пластика на пляжах морей и океанов. Каждый из этих металлов способен загрязнять окружающую среду. Если концентрация какого-то из них достигнет определенного уровня, появится угроза для человеческого здоровья.

Исследование позволило выявить около 20 мест в мире, где высокая концентрация тяжелых металлов имеет отношение с накоплению частиц пластика на пляжах. Эти места в большинстве своем располагаются на побережьях Атлантического и Индийского океанов.

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