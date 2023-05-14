Ученые перечислили самые загрязненные пляжи планеты

Авторы публикации проанализировали имеющиеся в литературе данные о пяти тяжелых металлах, то есть кадмии, никеле, ртути, хроме и цинке, а также о том, как они связаны с частицами пластика на пляжах морей и океанов. Каждый из этих металлов способен загрязнять окружающую среду. Если концентрация какого-то из них достигнет определенного уровня, появится угроза для человеческого здоровья.