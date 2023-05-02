Россия возобновила авиасообщение с Марокко

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о восстановлении авиасообщения между Россией и Марокко. Первые рейсы будут запущены 2 мая, пишет РИА Новости.

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Согласно расписанию, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и пятницам до конца летнего сезона. Они будут отправляться из аэропорта «Домодедово». Время в пути составит 6 часов 15 минут.

Напомним, оплатить билеты можно будет российской картой или картой международных платежных систем. Стоимость проездных документов стартует от 45 тысяч рублей на человека в обе стороны.