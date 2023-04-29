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Россия и Турция увеличат количество авиарейсов

Россия и Турция увеличат объем воздушных перевозок за неделю до 1300. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

В России подтвердили заявки авиакомпаний Турции на 49 дополнительных авиарейсов в неделю. Российские авиаперевозчики, в свою очередь, будут осуществлять 730 перевозок по 62 маршрутам в каждые семь дней. Турецким авиакомпаниям разрешены 629 рейсов в неделю по 37 маршрутам между Россией и Турцией в летний сезон.

Всего между странами будет выполняться более 1300 воздушных рейсов в неделю. Из них семь перевозок планируется по маршруту Анталья — Саратов, по 21 рейсу — по маршрутам Стамбул — Москва и Анталья — Москва. 14 раз за неделю самолеты будут летать по направлениям Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья — Екатеринбург.

Из России появятся новые рейсы в Турцию

Ранее в России впервые за три года появились горящие путевки в Турцию.

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