В России впервые за три года появились горящие путевки в Турцию

У россиян впервые за три года появилась возможность отправиться в Турцию по горящей путевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Большинство горящих путевок приходится на курорты Мраморного и Эгейского морей. Это объясняется тем, что туры по данным направлениям дорогие и плохо продаются.