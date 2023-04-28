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1 час назад

В России впервые за три года появились горящие путевки в Турцию

Мира Маркина

У россиян впервые за три года появилась возможность отправиться в Турцию по горящей путевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Большинство горящих путевок приходится на курорты Мраморного и Эгейского морей. Это объясняется тем, что туры по данным направлениям дорогие и плохо продаются.

Как выглядит один из самых популярных курортов Турции

Эксперт отметила, что на другие регионы республики спецпредложений ожидать не стоит.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как обманывают в отелях Турции.

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